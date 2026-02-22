الجيش الدنماركي يجلي أحد أفراد طاقم غواصة أمريكية قرب جرينلاند

قال الجيش الدنماركي إن قواته التابعة لقيادة القطب الشمالي قامت بإجلاء أحد أفراد طاقم غواصة أمريكية قبالة سواحل جرينلاند لتلقي علاج طبي عاجل.

وأفادت القيادة المشتركة الدنماركية للقطب الشمالي، على صفحتها على فيسبوك، بأنه تم إجلاء أحد أفراد الطاقم أمس السبت على بعد نحو 7 أميال بحرية (8 أميال، 13 كيلومترا) قبالة نوك - عاصمة جزيرة جرينلاند الشاسعة التي يغطيها الجليد - وتم نقله إلى مستشفى في المدينة.

وجرى إجلاء فرد الطاقم بواسطة مروحية دنماركية من طراز "سيهوك" كان قد تم نشرها على متن سفينة تقوم بمهمات مراقبة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس السبت أيضا عن خطط لإرسال سفينة مستشفى إلى جرينلاند، الجزيرة الدنماركية التي تتمتع بالحكم الذاتي، مدعيا أن كثيرين هناك مرضى ولا يتلقون الرعاية – مما دفع رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن إلى الدفاع عن نظام الرعاية الصحية في الدنمارك.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال، مشيرا إلى مبعوثه الخاص إلى جرينلاند: "نحن بصدد العمل مع حاكم ولاية لويزيانا الرائع، جيف لاندري، على إرسال سفينة مستشفى عظيمة إلى جرينلاند للعناية بالعديد من الأشخاص المرضى، الذين لا يتلقون الرعاية هناك، وهي في طريقها إلى هناك".

وقال وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، في تصريح لهيئة البث العامة "دي آر"، إنه لم يتم إبلاغ السلطات الدنماركية بأن السفينة في طريقها إلى جرينلاند.

وأحالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الأسئلة المتعلقة بوضع سفينتي المستشفى التابعتين للبحرية الأمريكية "يو إس إن إس ميرسي" و"يو إس إن إس كومفورت"، إلى البيت الأبيض. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على الطلبات المتكررة للحصول على مزيد من المعلومات.

وشهدت العلاقات الثنائية القوية تاريخيا بعد الحرب العالمية الثانية بين حليفي حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الدنمارك والولايات المتحدة، توترا شديدا في الأشهر الأخيرة، بعدما صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثه عن احتمال استحواذ الولايات المتحدة على الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن وذات الموقع الاستراتيجي.

ودافعت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن عن نظام الرعاية الصحية في بلادها، فكتبت على فيسبوك، الأحد، إنها "سعيدة بالعيش في بلد يتمتع فيه الجميع بإمكانية الوصول المجاني والمتكافئ إلى الرعاية الصحية، حيث لا تحدد شركات التأمين أو الثروة ما إذا كنت ستحصل على العلاج المناسب".

وأضافت: "لديكم النهج نفسه في جرينلاند"، قبل أن تختم بقولها: "أتمنى لكم جميعا أحدا سعيدا"، مرفقة العبارة برمز تعبيري لوجه مبتسم خجول.

من جهتها، كتبت النائبة من جرينلاند في البرلمان الدنماركي آيا كيمينيتس على فيسبوك: "دونالد ترامب يريد إرسال سفينة مستشفى سيئة الصيانة إلى جرينلاند. يبدو ذلك يائسا إلى حد ما ولا يسهم في التعزيز الدائم والمستدام للنظام الصحي الذي نحتاجه".

وأضافت: "يوم آخر. خبر غريب آخر"، وأرفقت العبارة برمز تعبيري لوجه مبتسم.