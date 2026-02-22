تقارير: 3 انفجارات بمقار تابعة للدعم السريع في نيالا السودانية

أفادت قناة "العربية/الحدث" نقلا عن مصادر، الأحد، بوقوع 3 انفجارات في مقار تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة نيالا غربي السودان.

وفي سياق منفصل، نفت الدعم السريع التصريحات المنسوبة لوزير الدفاع التشادي السابق محمد نور عبد الكريم بشأن التجنيد القسري لمقاتلين من دولة تشاد.

وأكدت في بيان، أنها ليست بحاجة لمقاتلين "مرتزقة" من تشاد، واصفة تصريحات عبدالكريم بأنها تندرج ضمن "حملة تضليل ممنهجة" تهدف للنيل من سمعتها، مشددة على غياب أي أدلة ملموسة تثبت صحة مزاعم الوزير السابق حول عمليات التجنيد المزعومة في صفوفها.

اتهامات تشادية متبادلة

جاء النفي ردا على تصريحات محمد نور عبد الكريم التي أكد فيها امتلاك مقاطع فيديو توثق مشاركة تشاديين في معارك السودان ضمن صفوف قوات الدعم السريع.

وكشف الوزير السابق عن مقتل 57 تشاديا خلال المواجهات المسلحة، متهما الدعم السريع بتجنيد 1137 شابا تشاديا بطريقة قسرية، وهو ما وصفه بـ"المتاجرة بالكرامة" التشادية، مطالبا بوقف هذه الممارسات التي تزيد من حدة التوتر الحدودي بين البلدين وتؤثر على الاستقرار الإقليمي.

اعترافات حميدتي السابقة

وتزامن هذا السجال مع اعترافات أدلى بها قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قبل يومين في أوغندا، حيث أقر بمشاركة مرتزقة من كولومبيا للقتال إلى جانبه داخل السودان.

وأوضح حميدتي، أن هؤلاء العناصر مسؤولون عن تشغيل سلاح المسيرات، وهو الاعتراف الذي أثار موجة انتقادات واسعة بين السودانيين بعد انتشاره في تسجيل صوتي، مما زاد من الضغوط المحلية والدولية حول الاستعانة بمقاتلين أجانب في النزاع المسلح المستمر.

جهود هدنة أممية

في أثناء ذلك، تواصل الأمم المتحدة والولايات المتحدة جهودا دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ورحبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روزماري ديكارلو، بالتقدم المحرز في مبادرة اللجنة الرباعية لتأمين هدنة إنسانية شاملة، داعية طرفي النزاع للمشاركة "بحسن نية" ودون شروط مسبقة لتهدئة التصعيد ووقف إطلاق النار، بما يضمن وصول المساعدات الضرورية وحماية المدنيين المتضررين من العمليات العسكرية في شتى بقاع السودان.