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جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون المدخل الغربي لجنين ويكثفون تواجدهم بالمحافظة

04:04 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون المدخل الغربي لجنين ويكثفون تواجدهم بالمحافظة

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله-(أ ش أ):

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، المدخل الغربي لمدينة جنين، مركز مُحافظة جنين، التي ينتمي لها الأسرى الفلسطينيون الستة، الذين هربوا من سجن "جلبوع" بشمال إسرائيل الليلة الماضية.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال نشرت فرقة مشاة في سهل مرج ابن عامر، بالقرب من نادي الصافي للخيول، وشرع جنود الاحتلال بالتدقيق في بطاقات هويات المواطنين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تستخدم مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، خلال عملية الاقتحام.

ونشرت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية وكثّفت من تواجدها في المحافظة الواقعة بشمال الضفة الغربية.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين فلسطين سجن جلبوع

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