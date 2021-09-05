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طالبان تعلن استيلائها على مركز بنجشير

03:11 م الأحد 05 سبتمبر 2021
طالبان تعلن استيلائها على مركز بنجشير

حركة طالبان

وكالات:

أعلنت حركة "طالبان" أنها استولت على المرافق الحكومية في ولاية بنجشير، مؤكدة أن اشتباكات تدور حاليا في مركزها مدينة بازارك.

وذكر المتحدث باسم "طالبان" بلال كريمي على حسابه في "تويتر" أن قوات الحركة استولت اليوم الأحد على مركز بنجشير ومقر الشرطة الرئيسي وكافة المرافق الحكومية، مشيرة أن قوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود تكبدت خسائر كبيرة بين قتيل وجريح.

وأشار المتحدث إلى أن الكثير من الأسلحة ووسائل النقل والذخيرة وقعت في يد "طالبان"، مؤكدا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في عاصمة الولاية.

ولا تزال بنجشير آخر معقل للمقاومة المناهضة لـ"طالبان" في أراضي أفغانستان.

حركة طالبان مركز بنجشير اشتباكات كابول أفغانستان

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