تطعيم الأطفال ضد كورونا سيتقرر خلال أيام في بريطانيا

لندن- (بي بي سي):

تعتقد الحكومة أن هناك حجة قوية لإعطاء اللقاح للأطفال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما لكن القرار النهائي لايزال في انتظار نصيحة كبار مسؤولين الصحة في بريطانيا.

ورفض خبراء اللقاحات يوم الجمعة إعطاء توصية بالتطعيم الشامل لأن الفوائد الصحية ليست كبيرة وطلبت الحكومة من كبار الأطباء لديها بحث الخطة مع أخذ آثار توسيع نطاق التطعيم إلى التلاميذ الأصغر سنا بعين الاعتبار.

ومن المتوقع صدور القرار خلال أيام. وتعتقد مصادر حكومية أن تطعيم الأطفال الصغار يمكن أن يقلل من اضطراب الدوام في المدارس ويساعد في الحفاظ على معدلات إصابة منخفضة مع اقتراب فصل الشتاء.

وكانت اللجنة المشتركة للوقاية والتطعيم قد أوصت يوم الجمعة بتوسيع برنامج اللقاح الحالي ليشمل 200 ألف شخص إضافي تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما يعانون من أمراض مزمنة، لكنهم لم ينصحوا بتطعيم الأطفال الأصحاء من نفس الفئة العمرية.