رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو كوسوفو للمشاركة في مؤتمر مستقبل أوروبا

كوسوفو - (أ ش أ)

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كوسوفو للمشاركة في مؤتمر "مستقبل أوروبا" الذي ينعقد الربيع المقبل، وذلك خلال زيارتها الرسمية لكوسوفو اليوم الأربعاء.

وقالت فون دير لاين، في بيان اليوم الأربعاء، ورد على الموقع الرسمية للمفوضية الأوروبية، "أريد أن تشارك كوسوفو بشكل كامل في مؤتمر مستقبل أوروبا لأن كوسوفو لديها مساهمة مهمة يجب أن تقدمها".

وأضافت "نريد أن نسمع أصوات الناس .. نريد أن نسمع أصوات أولئك الذين يريدون تشكيل مستقبل أوروبا، لذلك نريدكم أيضًا أن تشاركوا في مؤتمر مستقبل أوروبا، لأن هذا هو المكان الذي تنتمون إليه".

وأشارت رئيسة المفوضية إلى أن الاتحاد الأوروبي تبرع لكوسوفو بأكثر من 387 ألف جرعة لقاح حتى الآن، بالإضافة إلى لقاحات من مبادرة كوفاكس، مؤكدة على تقديم المزيد من الجرعات.

كما لفتت إلى أن كوسوفو تلقت 168 مليون يورو في شكل منح وتمويل من الاتحاد الأوروبي، فقط للتعامل مع العواقب المباشرة للوباء.

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية كوسوفو إلى مواصلة تعزيز العمل على مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، مشيدة بالتقدم والكم الهائل من العمل الشاق الذي استثمرته الحكومة في ذلك.