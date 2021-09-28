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الهند تسجل 18 ألفا و795 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

07:18 ص الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
الهند تسجل 18 ألفا و795 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الهند فيروس كورونا

نيودلهي-(أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 18 ألفا و795 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 33 مليونا و697 ألفا و581 حالة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية - إنه تم تسجيل 179 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 447 ألفا و373 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة يبلغ حاليا 292 ألفا و206 حالات، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ 32 مليونا و958 ألفا وحالتين.​

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الهند فيروس كورونا نيودلهي وزارة الصحة الهندية

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