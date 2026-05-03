أعلن جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، أن مساحة اتخاذ القرار لدى الولايات المتحدة "قد ضاقت" بشكل ملحوظ، مشيرا إلى مجموعة من التحولات في الساحة الدبلوماسية التي تزعم طهران أنها دفعت واشنطن إلى زاوية حرجة.

انحسار الخيارات الأمريكية

أوضحت الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأحد، أن هذه التغيرات المتسارعة تفرض "واقعا جديدا" يُقلّص من قدرة الإدارة الأمريكية على التحرك بحرية في الملفات العالقة بين البلدين، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية.

تحولات في المواقف الدولية

استند الحرس الثوري في تقييمه إلى عدة معطيات ميدانية وسياسية من بينها المهلة التي حددتها إيران لمدة شهر لإنهاء الحصار البحري الأمريكي، بالإضافة إلى ما وصفه بتبدل نبرة القوى الدولية مثل "روسيا والصين" ودول أوروبية تجاه واشنطن.

واعتبرت طهران، أن هذا التحول في مواقف الحلفاء والخصوم التقليديين للولايات المتحدة لا يمكن قراءته إلا في سياق واحد يصب في مصلحة الضغوط التي تُمارسها الجمهورية الإسلامية.

خياران لا ثالث لهما

أكد الحرس الثوري، عبر منشور على منصة "إكس" نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات مُخيرا بين أمرين "أحلاهما مُر"، حيث يتوجب عليه الاختيار بين المضي في عملية عسكرية وصفها بـ"المستحيلة" أو القبول باتفاق سيئ مع إيران.

وشددت الاستخبارات الإيرانية على أن تضاؤل فرص المناورة أمام البيت الأبيض يضع الإدارة الأمريكية أمام "مأزق استراتيجي" يتطلب قرارات صعبة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

ويأتي هذا التقييم الاستخباراتي في سياق تصعيد الضغوط الإيرانية على واشنطن، مدعوما بما تصفه طهران بـ"تبدل في مواقف القوى الدولية". ومع تضييق مساحة المناورة الأمريكية، يبدو أن دونالد ترامب بات أمام مأزق استراتيجي حقيقي يُجبره على اتخاذ قرارات صعبة قد ترسم ملامح المنطقة لسنوات قادمة.