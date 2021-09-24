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تونس تلغي حظر التجوال وتعلن 7 قرارات جديدة في مواجهة كورونا

02:42 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
تونس تلغي حظر التجوال وتعلن 7 قرارات جديدة في مواجهة كورونا

الرئيس التونسي قيس سعيد

(مصراوي):

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، إلغاء حظر التجوال الذي كان مفروضا لمواجهة تفشي فيروس كورونا مع الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا أوضحت من خلاله أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على رأي وزارة الصحة وقاعة عمليات إدارة جائحة كوفيد-19، حي يتم تطبيق القرار بداية من الغد السبت 25 سبتمبر، منتصف الليل.
كما أصدرت الرئاسة التونسية القرارات التالية:

1- السماح للأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد كوفيد-19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وعلى المعنيين الاستظهار بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح.

2- تحديد طاقة الاستيعاب بـ50% بالنسبة للفضاءات المغلقة والفضاءات المفتوحة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي مترا واحدا (1 متر) على الأقل".

3- تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها.

4- إجبار المواطنين على ارتداء الكمامة في الأماكن العامة ووسائل النقل بالنسبة لكلّ الأشخاص الذين تجاوزوا سن السادسة.

5- تلقيح الوافدين على تونس للمشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات.

6- تكثيف السلطات الصحية المدنية والعسكرية لحملات التلقيح والتقصي والتسريع فيها.

7- تشديد المراقبة والمتابعة من قبل السلطات المعنية المركزية بكافة القطاعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية.

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