مجموعة "بريكس": لقاح "سبوتنيك في" أنقذ آلاف الأرواح في الهند

موسكو- أ ش أ:

قالت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة "بريكس"، بورنيما أناند، إن لقاح "سبوتنيك في" الروسي ساعد في الحد من تفشي فيروس كورونا في الهند وإنقاذ آلاف الأرواح".

وأضافت أناند في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، نُشرت السبت، إن "الوضع الوبائي في الهند خلال فترة الربيع كان حرجا بسبب الكثافة السكانية العالية في المدن"، مشيرة إلى أن المساعدة، التي قدمتها دول "بريكس" وروسيا ساهمت بشكل كبير في الحد من تفشي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن روسيا سلمت الهند دفعة من لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، ما سمح بتسريع معدلات التطعيم وإنقاذ آلاف الأرواح.