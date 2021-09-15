كوريا الجنوبية تُسجل 2080 إصابة جديدة بكورونا
سول - أ ش أ:
سجلت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 277 ألفا و989 حالة.
وأوضحت الوكالة -في بيان أوردته وكالة (يونهاب) للأنباء اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2380 حالة.
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