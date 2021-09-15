Masrawy logo white

كوريا الجنوبية تُسجل 2080 إصابة جديدة بكورونا

07:56 ص الأربعاء 15 سبتمبر 2021
كوريا الجنوبية تُسجل 2080 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

سول - أ ش أ:

سجلت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 277 ألفا و989 حالة.

وأوضحت الوكالة -في بيان أوردته وكالة (يونهاب) للأنباء اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2380 حالة.​

هذا المحتوى من

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

السعودية: نؤمن بالحل الداخلي غير المسيس في اليمن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا