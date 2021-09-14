فقدان شخصين جراء عاصفة قوية بجنوبي فرنسا

باريس - (د ب أ)

تسببت عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في قطع الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية في جنوب فرنسا اليوم الثلاثاء.

وقالت إدارة مدينة نيم إن شخصين فقدا في منطقة جارد كما تعرض عامل لإصابة طفيفة بسبب صاعقة.

وتم إغلاق الطريق السريع بين نيم ومونبلييه مؤقتا، حيث غمرت المياه بعض أجزائه، وتقطعت السبل بالآلاف من سائقي السيارات. كما تعطلت حركة القطارات بين المدينتين.