Masrawy logo white

فقدان شخصين جراء عاصفة قوية بجنوبي فرنسا

09:08 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
فقدان شخصين جراء عاصفة قوية بجنوبي فرنسا

أرشيفية

باريس - (د ب أ)

تسببت عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في قطع الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية في جنوب فرنسا اليوم الثلاثاء.
وقالت إدارة مدينة نيم إن شخصين فقدا في منطقة جارد كما تعرض عامل لإصابة طفيفة بسبب صاعقة.
وتم إغلاق الطريق السريع بين نيم ومونبلييه مؤقتا، حيث غمرت المياه بعض أجزائه، وتقطعت السبل بالآلاف من سائقي السيارات. كما تعطلت حركة القطارات بين المدينتين.

فرنسا فقدان شخصين الطقس الأمطار

الخبر التالى:

العاهل الأردني يؤكد أهمية البناء على المواقف الإيجابية لأمريكا في القضية الفلسطينية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
491

إصابات اليوم

14

وفيات اليوم

399

متعافون اليوم

293448

إجمالي الإصابات

16885

إجمالي الوفيات

247125

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا