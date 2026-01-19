إعلان

الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة: برودة وفرص أمطار

كتب : محمد نصار

10:50 ص 19/01/2026

الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه تسود اليوم أجواء مائلة للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة اليوم تسجل 19 درجة مئوية.

وأشارت إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا قد تمتد خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

