إعلان

زلزال بقوة 8 ,5 درجة على مقياس ريختر يضرب مناطق شمال باكستان

كتب : مصراوي

10:28 ص 19/01/2026

زلزال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إسلام أباد- (أ ش أ)

ضرب زلزال بلغت قوته 8 ,5 درجة على مقياس ريختر اليوم /الإثنين/ مناطق شمال باكستان، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

ونقلت قناة "سما تي في" الباكستانية، في نسختها الإنجليزية، عن المركز الوطني لرصد الزلازل قوله "إن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات تسبب في حدوث حالة من الذعر بين السكان في إقليم "جيلجيت بالتستان" ومدينة "بيشاور" والمناطق المجاورة".

وأفاد مسؤولون بأن مركز الزلزال وقع في سلسلة جبال شمال غرب كشمير، وهي منطقة نشطة زلزاليا تشهد هزات أرضية متكررة.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زلزال مقياس ريختر باكستان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ما أجملها" 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

"ما أجملها" 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق
جيهان الشماشرجي جريئة وملك زاهر بصحبة والدها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

جيهان الشماشرجي جريئة وملك زاهر بصحبة والدها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
هنا "بيت الراهب المهجور".. الصور الأولى من مسرح جريمة مقتل أطفال المنوفية
أخبار المحافظات

هنا "بيت الراهب المهجور".. الصور الأولى من مسرح جريمة مقتل أطفال المنوفية
احذر.. تحديث جديد من مايكروسوفت يوقف أجهزة ويندوز بشكل مفاجئ
أخبار و تقارير

احذر.. تحديث جديد من مايكروسوفت يوقف أجهزة ويندوز بشكل مفاجئ
"من يموت هناك يدخل الجنة".. باكستاني يحاول خنق والده في المدينة المنورة
شئون عربية و دولية

"من يموت هناك يدخل الجنة".. باكستاني يحاول خنق والده في المدينة المنورة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح