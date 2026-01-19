زلزال بقوة 8 ,5 درجة على مقياس ريختر يضرب مناطق شمال باكستان

إسلام أباد- (أ ش أ)

ضرب زلزال بلغت قوته 8 ,5 درجة على مقياس ريختر اليوم /الإثنين/ مناطق شمال باكستان، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

ونقلت قناة "سما تي في" الباكستانية، في نسختها الإنجليزية، عن المركز الوطني لرصد الزلازل قوله "إن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات تسبب في حدوث حالة من الذعر بين السكان في إقليم "جيلجيت بالتستان" ومدينة "بيشاور" والمناطق المجاورة".

وأفاد مسؤولون بأن مركز الزلزال وقع في سلسلة جبال شمال غرب كشمير، وهي منطقة نشطة زلزاليا تشهد هزات أرضية متكررة.