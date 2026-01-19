تحذيرات عاجلة لمستخدمي أبل بشأن iMessage والرسائل النصية.. ما القصة؟

تستعد شركة أبل لإضافة ميزة الرسائل المشفرة بالكامل إلى "iMessage" في التحديث القادم لنظام iOS 26.3، في خطوة تهدف إلى سد أكبر ثغرة أمنية حالية، وسط ترقب لمعرفة مدى سرعة تفعيل هذه الخاصية من قبل الشركات.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحذيرات مستمرة من الوكالات الفيدرالية الأمريكية حول عدم كفاية حماية الرسائل النصية التقليدية، إذ من المتوقع أن تقدم أبل لأول مرة مستوى أمان مشابه لتطبيق واتساب على منصاتها، بالتوازي مع تحديث مماثل من جوجل لنظام أندرويد، وفقا لتقرير مجلة فوربس.

تحذيرات الوكالات الفيدرالية

حتى مع استخدام تطبيقات مثل واتساب أو سيجنال، تواصل الوكالات الفيدرالية تقديم توصيات هامة تتعلق بالحذر من روابط الدعوات أو رموز QR من مصادر مجهولة، وضرورة الانتباه لرسائل التنبيهات الأمنية المفاجئة والتحقق من الأجهزة المرتبطة وحذف أي أجهزة غير معروفة.

وتشدد الوكالات على عدم مشاركة أي رموز أمان تصل إلى الهاتف عبر الرسائل النصية وتفعيل ميزات انتهاء صلاحية الرسائل لحذف المحتوى الحساس تلقائيا، وهي الميزة المعروفة بالرسائل ذاتية الاختفاء والمتوفرة على واتساب وسيجنال وفيسبوك ماسنجر.

وتشير التوصيات إلى أن هذه الخصائص غير متوفرة حاليا في "iMessage"، ما يجعل التحديث المقبل بالغ الأهمية لتوفير حماية كاملة.

قيود iMessage الحالية

لا يقتصر الأمر على غياب ميزة حذف الرسائل تلقائيا بعد مدة محددة، بل يظل خيار "إلغاء الإرسال" محدودا للغاية.

ومع توقع دمج أبل لتقنية الرسائل الحديثة "RCS" في iOS 26.3، تصبح الحاجة لتعزيز خيارات أمان الرسائل أكبر. وتتيح تقنية RCS مزايا حديثة مثل إرسال الصور والفيديو بجودة عالية ومعرفة حالة وصول الرسائل وقراءتها، خاصة بين مستخدمي آيفون وأندرويد.

ميزة "إلغاء الإرسال" لتقنية RCS حاليا متاحة فقط عبر iMessage بإصدارات iOS 16 أو أحدث، مما يعني أن رسائل SMS وMMS وRCS لا يمكن تعديلها أو إلغاء إرسالها بالكامل.

أهمية التحديث المقبل

قرار أبل بتوسيع خيار "إلغاء الإرسال" ليشمل رسائل RCS بالإضافة إلى التشفير الكامل يعد خطوة أساسية لضمان حماية الرسائل الحساسة، ويعد تحسين إعدادات الرسائل ذات الصلة أكثر أهمية من ميزة تحديد مدة انتهاء الرسائل.