طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح

كتب : مصراوي

10:00 ص 19/01/2026
كتب- محمد عبدالناصر:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً تفصيلياً حول حالة الطقس المتوقعة في خلال الفترة من اليوم الاثنين 19 يناير وحتى السبت 24 يناير 2026، حيث كشفت فيه عن ملامح الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للدفء نهاراً، بينما يعود ليصبح شديد البرودة ليلاً. وحذرت الأرصاد من تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد، وسط سيناء، والصحراء الغربية.

وأشارت النشرة إلى ظهور شبورة مائية كثيفة أحياناً في الصباح الباكر (من الساعة 4 وحتى 10 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت الهيئة" تنشط الرياح يوم الثلاثاء 20 يناير على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة"، لذا تهيب الهيئة بالمواطنين وتحديداً المسافرين على الطرق السريعة توخي الحذر بسبب الشبورة المائية، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأكدت الهيئة أنه اعتباراً من يوم الأربعاء 21 يناير، سيشهد تراجعاً في حدة البرودة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تتراوح العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 21 و22 درجة مئوية، بينما تصل في جنوب البلاد إلى ما بين 22 و27 درجة مئوية.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

