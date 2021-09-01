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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدرسة الشابات المُسلمات بالقدس

04:47 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدرسة الشابات المُسلمات بالقدس

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - أ ش أ

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدرسة الشابات المسلمات الثانوية في القدس المحتلة، واعتقلت مديرتها وموظفة إدارية ووجهت استدعاء لمعلمتين.

وقالت مصادر محلية إن "قوات الاحتلال اعتقلت إكرام الوحيدي مديرة المدرسة الواقعة في حي وادي الجوز خلال فترة الدوام، بحجة اجتماعها بموظفين تابعين لمكتب وزارة التربية والتعليم الفلسطيني".

وأشارت المصادر إلى أن تلك القوات اعتقلت موظفة النشاطات رنا عبيدات، وصادرت عددا من الحواسيب والملفات التي تخص العمل التربوي والإداري، وسلّمت استدعاءين للمعلمتين لما أبو السعود وغدير الجولاني، لمراجعة مخابراتها في مركز التحقيق.

ومن جهتها، نددت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية باقتحام قوات الاحتلال للمدرسة وعملية الاعتقال وترويع الطالبات، مؤكدة أن ما جرى يبرهن من جديد على عنجهية الاحتلال واستهدافه المتواصل للتعليم؛ خاصة في القدس التي تعاني من سياسات الأسرلة والتهويد وضرب مرتكزات الهوية الوطنية الجمعية.

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الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل القدس المحتلة مدرسة الشابات المسلمات الثانوية

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