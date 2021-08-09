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الرئيس الفلسطيني يتسلم رسالة من رئيس الوزراء البريطاني

08:38 م الإثنين 09 أغسطس 2021
الرئيس الفلسطيني يتسلم رسالة من رئيس الوزراء البريطاني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله - (أ ش أ):

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكد فيها عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيزها وتطويرها على المستويات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس، مساء اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ديان كورنر، القنصل العام البريطاني، في بداية عملها بفلسطين، فيما عبر عباس خلال اللقاء، عن أمنياته لها بالنجاح والتوفيق في مهامها الجديدة.

بدورها عبرت كورنر عن سعادتها بالمهام الجديدة الموكلة إليها، مؤكدة موقف بلادها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وبناء مؤسساته، وبذل كافة الجهود خلال فترة عملها لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.

حضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

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محمود عباس فلسطين رام الله بوريس جونسون بريطانيا

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