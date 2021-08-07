هجوم طوكيو: رجل يطعن 10 أشخاص بسكين في قطار

طوكيو- (بي بي سي):

هاجم شخص يحمل سكينا المسافرين في قطار في العاصمة اليابانية طوكيو، في وقت متأخر من يوم الجمعة، وأصاب 10 أشخاص.

وحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، قال الرجل، البالغ من العمر 36 عاما، للشرطة إنه رأى امرأة سعيدة، وشغر بغضب شديد ورغبة في قتل الجميع.

وأصيبت طالبة بجروح خطيرة، حسب التقارير، بينما أصيب آخرون بإصابات أقل خطورة.

وتعد الجرائم العنبفة نادرة في اليابان، خاصة وسط إجراءات الأمن المشددة في العاصمة طوكيو، التي تستضيف دورة الألعاب الأوليمبية.

وطعن المهاجم المسافرين في القطار عندما كان يقترب من محطة سيجوغاكون مساء الجمعة، بالتوقيت المحلي.

وأوقف السائق القطار بشكل طاريء بعدما سمع ضوضاء واستغاثات من عربات القطار.

وقال المحققون إن المهاجم قفز من القطار وفر من الموقع، بينما قام طاقم العاملين بإصطحاب الركاب إلى أقرب محطة سيرا فوق القضبان.

وقال أحد المسافرين لشبكة إن إتش كيه الإخبارية إنه فوجىء بالمسافرين يجرون من عربة إلى أخرى، للفرار.

وفي وقت لاحق دخل المهاجم أحد المتاجر، وقال إنه الشخص الذي تتحدث عنه قنوات الأخبار، وإنه تعب من الفرار.

وأكدت شرطة طوكيو في ساعة مبكرة من يالسبت، اعتقال رجل في الثلاثينات من عمره، يدعى سوشيما يوسوكي، لكنها لم تؤكد تقارير اعتقال المتهم، أو تقدم أي معلومات أخرى.

واحتجز الرجل بعد دخوله محل بقالة على بعد 5 كيلومترات من المحطة، فيما تحقق الشرطة في دوافعه.

ونقل 9 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم ينقل العاشر لأن إصابته طفيفة.

ورغم أن اليابان تعتبر واحدة من أكثر دول العالم أمانا، فإنها شهدت عدة حوادث طعن جماعي خلال السنوات الماضية.

وفي عام 2019، هاجم رجل مجموعة من التلاميذ أثناء انتظارهم حافلة المدرسة، في مدينة كاواساكي، ما أسفر عن مقتل اثنين، وإصابة 18 آخرين.