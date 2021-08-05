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رئيس إيران يؤكد توسيع العلاقات مع دول الجوار والبلدان الإسلامية

01:44 م الخميس 05 أغسطس 2021
رئيس إيران يؤكد توسيع العلاقات مع دول الجوار والبلدان الإسلامية

إبراهيم رئيسي

طهران- (د ب أ):

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، أن حكومته وضعت أولويات سياستها الخارجية على أسس توسيع العلاقات مع دول الجوار والبلدان الإسلامية.

وقال رئيسي خلال لقائه اليوم بطهران رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبدالرحمن، إن "إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية متمثلة في النهوض بمستوى العلاقات مع دولة الجزائر"

وأضاف أن "الرجال والنساء الجزائريين لطالما ذكّرونا بروح الصمود والمقاومة ضد النفوذ الأجنبي"، مشيدًا بـ"العلاقات الودّية والبناءة التي جمعت بين ايران والجزائر بعد انتصار الثورة الإسلامية"، كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وبين رئيسي أن تعزيز العلاقات الثنائية ينبغي أن يشكل أرضية لرفع التعاون بين البلدين على الصعيد الدولي أيضًا.

بدوره، أثنى بن عبدالرحمن على تعاطف الرئيس الإيراني الجديد مع الشعب الجزائري، مؤكدًا أن "بلاده وضعت سياساتها المبدئية على حماية الشعوب المضطهدة في العالم".

ولفت إلى أن التحدي في الجزائر اليوم هو التفوق على المشاكل الاقتصادية، وبذل الجهود الهادفة إلى توسيع العلاقات الاقتصادية مع سائر البلدان، هو أساس رغبة المسؤولين الجزائريين في تنمية الأواصر مع إيران.

إبراهيم رئيسي رئيس إيران الدول الإسلامية

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