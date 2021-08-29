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وزيرا الخارجية الأمريكى والهندى يبحثان سبل التنسيق بين البلدين بشأن أفغانستان وفى الأمم المتحدة

02:47 ص الأحد 29 أغسطس 2021
وزيرا الخارجية الأمريكى والهندى يبحثان سبل التنسيق بين البلدين بشأن أفغانستان وفى الأمم المتحدة

أنتوني بلينكن

واشنطن - أ ش أ :

بحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلنكن مع وزير الشئون الخارجية الهندى د.إس جيشانكار سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والهند.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس فى بيان مقتضب فيما يتعلق بهذا الشأن " إن الوزيرين بحثا خلال مكالمة هاتفية كثيرا من المسائل التى تحظى بأولوية بين الجانبين ، ومن بينها استمرار التنسيق الثنائى بشأن أفغانستان وفى الأمم المتحدة " .

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن الوزيرين إتفقا أيضا على الاستمرار فى توثيق التنسيق بشأن الأولويات والأهداف المشتركة لتعميق الشراكة الأمريكية الهندية .

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Asha
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