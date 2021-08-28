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وزير الدفاع البريطاني معلقاً على مغادرة جنود بلاده أفغانستان: ساعدوا في تحسين مستقبل الآلاف

11:18 م السبت 28 أغسطس 2021
وزير الدفاع البريطاني معلقاً على مغادرة جنود بلاده أفغانستان: ساعدوا في تحسين مستقبل الآلاف

وزير الدفاع البريطاني بن والاس

لندن - (أ ش أ):

أثنى وزير الدفاع البريطانيبن والاس، على جنود بلاده المغادرين للأراضي الأفغانية، قائلاً إنهم ساعدوا في تحسين مستقبل الآلاف.

ونشر بن والاس - خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر)، نقلتها شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - صورة للجنود في الطائرة ملعقاً بأن "المملكة المتحدة يجب أن تكون فخورة للغاية بما فعلتموه".

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية - في وقت سابق اليوم - عن مغادرة آخر رحلة إجلاء بريطانية لمواطنين أفغان من مطار كابول.

هذا المحتوى من

بن والاس لندن أفغانستان حركة طالبان

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