وزير الدفاع البريطاني معلقاً على مغادرة جنود بلاده أفغانستان: ساعدوا في تحسين مستقبل الآلاف
لندن - (أ ش أ):
أثنى وزير الدفاع البريطانيبن والاس، على جنود بلاده المغادرين للأراضي الأفغانية، قائلاً إنهم ساعدوا في تحسين مستقبل الآلاف.
ونشر بن والاس - خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر)، نقلتها شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - صورة للجنود في الطائرة ملعقاً بأن "المملكة المتحدة يجب أن تكون فخورة للغاية بما فعلتموه".
وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية - في وقت سابق اليوم - عن مغادرة آخر رحلة إجلاء بريطانية لمواطنين أفغان من مطار كابول.
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