Masrawy logo white

الرئاسة اللبنانية تنفي تصريح عون أنه باق في منصبه بعد انتهاء ولايته

07:38 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
الرئاسة اللبنانية تنفي تصريح عون أنه باق في منصبه بعد انتهاء ولايته

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت - (د ب أ)

نفت الرئاسة اللبنانية ما أعلنه الإعلامي جاد غصن في مقابلة على قناة "الجديد" المحلية من أن الرئيس ميشال عون قال أمام السفيرتين الفرنسية آن جريو والأمريكية دوروثي شيا أنه باق في الرئاسة بعد انتهاء ولايته إذا لم تشكّل حكومة جديدة.

وقال مكتب الإعلام في الرئاسة في بيان مساء اليوم الأربعاء "بثّت محطة "الجديد" مقابلة قبل ظهر اليوم مع الإعلامي جاد غصن أورد فيها كلاماً ادّعى فيه أن عون قاله أمام السفيرتين الفرنسيّة والأمريكيّة في لبنان حول تشكيل الحكومة، وبقائه في سدّة الرئاسة بعد انتهاء ولايته الرئاسية، في حال لم تشكّل حكومة جديدة".

وأضاف البيان "أن كلام الإعلامي غصن على محطة "الجديد" لا أساس له من الصحة وهو مختلق ومن نسج الخيال، ويندرج في إطار الروايات الكاذبة التي تُنسج من حين إلى آخر لتضليل الرأي العام والإساءة إلى موقع الرئاسة وشخص الرئيس".

ميشال عون بيروت جاد غصن لبنان

الخبر التالى:

الجيش الألماني يجلي 167 شخصًا آخرين من كابول

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
189

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286541

إجمالي الإصابات

16676

إجمالي الوفيات

236075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا