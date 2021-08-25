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جونسون: بريطانيا أجلت أكثر من 10 آلاف شخص من كابول

12:57 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
جونسون: بريطانيا أجلت أكثر من 10 آلاف شخص من كابول

بوريس جونسون

لندن - أ ش أ

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة أجلت أكثر من 10 آلاف شخص من كابول خلال الـ 13 يوما الماضية.

وقال جونسون إن "القوات البريطانية تعمل بلا كلل لدعم عملية الإجلاء في كابول"، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

ويأتي إعلان جونسون بعد أن كشف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن ألفي شخص قد نقلوا جوا خارج أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا للصحيفة، قال راب إنه من غير الواضح عدد الأشخاص الذين سيتم تركهم في كابول والذين ترغب المملكة المتحدة في نقلهم جوا خارج البلاد.. مضيفا أن الرقم سيعتمد على مدى سرعة التعامل مع الأشخاص خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب الموعد النهائي لعمليات الإجلاء في 31 أغسطس.

واشتدت حدة الاندفاع لمغادرة كابول بعد أن رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبا من حلفاء الولايات المتحدة لتمديد الموعد النهائي للانسحاب المقرر في 31 أغسطس الجاري .. وبدلا من ذلك، أصر بايدن على أنه "كلما أسرعنا في الانتهاء كان ذلك أفضل".

وقالت حكومة المملكة المتحدة إن قواتها لن تبقى في أفغانستان بدون دعم عسكري أمريكي، وتشير الصحيفة إلى أن عمليات الإجلاء البريطانية ستنتهي فيما يبدو بحلول يوم الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير.

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