بايدن يبحث مع فريقه الأمني الموقف بأفغانستان ونشاط تنظيم داعش بها

واشنطن - (أ.ش.أ):

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث مع أعضاء فريقه الأمني اليوم السبت تطورات الموقف في أفغانستان إضافة إلى نشاط تنظيم داعش في أفغانستان.

وذكر مسئولون بالبيت الأبيض أن بايدن ناقش كذلك عمليات الإجلاء والاتفاقات التي تجري مع الدول المستعدة، لعبور الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم عبر أراضيها.

وأشار المسئولون إلى أن كامالا هاريس نائبة الرئيس شاركت في الاجتماع عبر الفيديو أثناء سفرها إلى سنغافوره ، كما انضم إليهما أنتوني بلينكن وزير الخارجية ولويد أوستن وزير الدفاع ومارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي وأفريل هينز مدير المخابرات الوطنية.

ونوه المسئولون إلى أن بايدن ألغى خطط سفره اليوم السبت إلى منزله بمدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير، يشار إلى أن المسئولين الأمريكيين يرون أن بقايا تنظيم داعش لا تزال نشطة في أفغانستان وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من إعادة تشكيلها بطريقة أكبر في ظل خضوع أفغانستان لحكم طالبان.