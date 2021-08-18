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"تفادي إراقة الدماء وٍالعودة للبلاد".. أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الأفغاني بعد هروبه

10:13 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
"تفادي إراقة الدماء وٍالعودة للبلاد".. أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الأفغاني بعد هروبه

الرئيس أشرف غني

كتب- محمد صفوت:

استقبلت الإمارات الرئيس الأفغاني أشرف غني وأسرته، الأربعاء، بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد، وذلك "لأسباب إنسانية"، وفقًا لما جاء في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.

وفي أول ظهور علني منذ هروبه من البلاد، صرح غني من الإمارات، قائلاً: "أنا في الإمارات الآن، وسأعود إلى أفغانستان في المستقبل القريب.

ودافع عن خروجه من البلاد بقوله: "لم أبع أفغانستان ولم أهرب وهناك من أبلغني أن رأس الحاكم مطلوب"، مشيرًا إلى أنه ظل في القصر الرئاسي، عندما أخبره الحرس الرئاسي بأن هناك ما يشبه الانقلاب بعد دخول طالبان العاصمة.

وأرجع أسباب الهزيمة في بلاده أمام حركة طالبان إلى السياسة، قائلاً: "لم نهزم وإنما هزمنا بالسياسة".

وبرر مغادرته لكابول "تجنبًا لإراقة الدماء"، مضيفًا: "غادرت أفغانستان كما غادرها الملا عمر (زعيم طالبان) قبل 20 عامًا".

وذكر أن الشعب الأفغاني يريد الصلح وأحترم جهود رئيس لجنة المصالحة عبدالله عبدالله، وأساند مبادرة الحكومة لمواصلة المفاوضات مع عبدلله عبدالله والرئيس السابق حميد كرزاي. أريد نجاح هذه العملية".

وأضاف أن عناصر حركة طالبان أرادوا تكرار الفضائح التي وقعت في أفغانستان قبل 20 عامًا.

ولم يحدد غني مكان وجوده عقب هروبه من كابول، وذهبت تكهنات إلى تواجده في أوزبكستان، وطاجيكستان، وسلطنة عمان، إلى أن أكدت الإمارات استضافته الأربعاء.

في تعليق أمريكي عقب إعلان مكان أشرف غني وإدلاءه بتصريحات علنية، أكدت واشنطن على لسان نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، أن غني "لم يعد شخصية لها دور في أفغانستان"، ورفضت التعليق على قرار الإمارات منحه حق اللجوء.

أشرف غني الرئيس الأفغاني وزارة الخارجية الإماراتية حركة طالبان

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