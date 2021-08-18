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مباحثات أمنية روسية هندية حول الوضع في أفغانستان

09:35 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
مباحثات أمنية روسية هندية حول الوضع في أفغانستان

مطار كرزاي الدولي في كابول

روسيا - (أ ش أ)

بحث نيقولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو مع بانكاج ساران نائب المستشار الأمني لرئيس الوزراء الهندي الوضع في أفغانستان، وتطوير التعاون الأمني بين روسيا والهند.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن مجلس الأمن الروسي في بيان قوله إن :"الجانبين بحثا آفاق التعاون بين روسيا والهند و"تبادلا وجهات النظر حول الأجندة الإقليمية، بما في ذلك الوضع في أفغانستان".

وتابع البيان أن باتروشيف وساران تناولا أيضا العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وكان ساران وصل إلى موسكو لإجراء مشاورات شاملة حول التعاون الثنائي في مجال الأمن، مقررة في 19 أغسطس الجاري.

هذا المحتوى من

كابول أفغانستان حركة طالبان روسيا الهند

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