مسؤول بالبنتاجون: عمليات الإجلاء الجوية من أفغانستان متواصلة

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد المسؤول في هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع الأمريكية الميجور جنرال هانك تايلور أن العمليات الإجلاء الجوية من أفغانستان متواصلة، مشيرا إلى عدم مواجتهم أي تهديد أو هجوم من قبل طالبان.

وقال هانك تايلور نائب مدير هيئة الأركان المشتركة الأمريكية للعمليات الإقليمية، في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي اليوم الثلاثاء، إن مطار حامد كرازي الدولي في كابول ما زال آمنا وهو حاليا مفتوح أمام عمليات الطيران العسكرية، وكذلك لعدد محدود من عمليات الطيران التجارية.

وأضاف تايلور أنه وصلت مساء أمس معدات وحوالي 1000 جندي إلى المطار، وغادرت رحلات جوية على متنها ما يقرب من 700 إلى 800 راكب، مؤكدا أن من بينهم 165 مواطنا أمريكيا.

وأشار تايلور إلى أنه حاليا تخرج وتدخل من مطار حامد كرازي في كابول طائرة بمعدل كل ساعة تقريبا، وقدر أنه في أحسن الأحوال، سيغادر من 5000 إلى 9 آلاف راكب يوميا أفغانستان، مضيفا "نحن واثقون من إننا اتخذنا الخطوات الصحيحة، لاستئناف العمليات بشكل آمن ومنظم في المطار".

وأكد أنه سيواصل جعل أولويته هي أمان الأفراد العسكريين ومن هم بانتظار الإجلاء من أفغانستان، مشيرا إلى أنه سيتم مواصلة هذا العمل بالكثير من الجهد والاهتمام، موضحا أنه لم يحدث أي تفاعلات عدائية أو هجوم أو تهديد من قبل طالبان، مشددا على بقاء الجنود الأمريكيين في يقظة وحذر، كما أنهم لا يواجهوا أي حوادث أمنية إضافية.

وشدد المسؤول في هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع الأمريكية على أن تركيز الجنود الأمريكيين على المهمة الحالية لتسهيل الإجلاء الآمن للأفراد في أسرع وقت ممكن وبأمان.

من جانبه، قال متحدث البنتاجون إن جزءا من الجهود الأمريكية الحالية فيما يتعلق بالتطورات في أفغانستان تتركز على إجلاء الأمريكيين من هناك، مشيراً إلى أنه تم إجلاء العشرات خلال الساعات الماضية، مضيفا أن الولايات المتحدة لديها التزام بمساعدة من ساعدوا القوات الأمريكية في أفغانستان خلال الـ 20 عاماً الماضية.