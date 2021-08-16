Masrawy logo white

الإنتربول يصدر تحذيرًا عالميًا من جرائم احتيال مرتبطة بكورونا

05:38 م الإثنين 16 أغسطس 2021
الإنتربول يصدر تحذيرًا عالميًا من جرائم احتيال مرتبطة بكورونا

الإنتربول

باريس - (د ب أ)

أصدرت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" تحذيرًا عالميًا من استهداف محتالين للحكومات من خلال جرائم احتيال مرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال "الإنتربول" اليوم الاثنين إنه في أكثر من 60 حالة في 40 دولة، تلقى ممثلو وزارات الصحة والمستشفيات عروضا لشراء لقاحات حصلت على الموافقة للتوزيع في بلادهم.

ووفقا للبيان، عادة ما يزعم المحتالون أنهم يمثلون إحدى شركات تصنيع اللقاحات أو منظمة حكومية تقوم بتسهيل توزيع اللقاحات.

ويحاول المحتالون الاتصال عبر عناوين بريد إلكتروني خاصة بالأشخاص المعنيين وكذلك بالهاتف. كما يستخدمون مواقع إلكترونية وهمية ومعلومات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمين العام يورجن ستوك "حتى عندما تفشل محاولة احتيال، من المهم أن يتم إبلاغ الشرطة عنها لكي يتم تحديد الصلات المحتملة، وأيضًا في حالة التحذير الذي أصدره الإنتربول، لتحذير سلطات إنفاذ القانون إزاء هذه التهديدات".

باريس فيروس كورونا جرائم احتيال الإنتربول

الخبر التالى:

السعودية تدعو كافة الأطراف الأفغانية لحفظ الأرواح والممتلكات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
101

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

233

متعافون اليوم

285358

إجمالي الإصابات

234114

إجمالي الوفيات

234114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا