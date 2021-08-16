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باكستان تُسجل 3669 إصابة جديدة بفيروس كورونا و72 وفاة

08:12 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
باكستان تُسجل 3669 إصابة جديدة بفيروس كورونا و72 وفاة

أرشيفية

إسلام آباد- (أ ش أ):

سجلت باكستان 3669 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و102 ألف و79 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الإثنين، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 72 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 24 ألفا و478 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 989 ألفا و13 حالة، بعدما تماثلت 2218 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

هذا المحتوى من

Asha
باكستان فيروس كورونا حالات وفاة

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