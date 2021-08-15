Masrawy logo white

مقتل 58 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في تركيا

11:29 ص الأحد 15 أغسطس 2021
مقتل 58 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في تركيا

الفيضانات ارشيفية

اسطنبول- (د ب أ):

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في شمال تركيا إلى 58 شخصا.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو في قسطمونو مساء أمس السبت إن الكثير من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وأسفرت الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة عن أسوأ فيضانات منذ سنوات في منطقة البحر الأسود في تركيا. وجرفت الفيضانات منازل بأكملها وانهارت الجسور وهو ما يمكن مشاهدته في الصور.

وجرى نقل أكثر من ألفي شخص إلى مناطق آمنة في محافظات قسطمونو وسينوب وبارطن.

ووفقا للخبراء، فإنه بالإضافة إلى تغير المناخ، تعد استقامة الأنهار وتضييق نهر إيزين في منطقة بوزكورت هي من العوامل المسببة للفيضانات العارمة.

الفيضانات تركيا الفيضانات في تركيا

الخبر التالى:

حل أكبر منظمة احتجاجية في هونج كونج

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الثانوية الأزهرية 2021:كيفية الحصول على النتيجة برقم الجلوس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا