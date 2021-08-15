مقتل 58 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في تركيا

اسطنبول- (د ب أ):

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في شمال تركيا إلى 58 شخصا.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو في قسطمونو مساء أمس السبت إن الكثير من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وأسفرت الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة عن أسوأ فيضانات منذ سنوات في منطقة البحر الأسود في تركيا. وجرفت الفيضانات منازل بأكملها وانهارت الجسور وهو ما يمكن مشاهدته في الصور.

وجرى نقل أكثر من ألفي شخص إلى مناطق آمنة في محافظات قسطمونو وسينوب وبارطن.

ووفقا للخبراء، فإنه بالإضافة إلى تغير المناخ، تعد استقامة الأنهار وتضييق نهر إيزين في منطقة بوزكورت هي من العوامل المسببة للفيضانات العارمة.