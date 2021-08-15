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جونز هوبكنز: أكثر من 206 ملايين إصابة و4 ملايين حالة وفاة بكورونا حول العالم

08:55 ص الأحد 15 أغسطس 2021
جونز هوبكنز: أكثر من 206 ملايين إصابة و4 ملايين حالة وفاة بكورونا حول العالم

أرشيفية


واشنطن - أ ش أ:
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 206 ملايين و766 ألفا و151 حالة.
وأضافت الجامعة - وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و354 ألفا و636 حالة وفاة.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 36 مليونا و640 ألفا و481 حالة.

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