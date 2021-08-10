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الرئيس الأمريكي: لا أشعر بالندم حول خطة سحب القوات من أفغانستان

11:19 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
الرئيس الأمريكي: لا أشعر بالندم حول خطة سحب القوات من أفغانستان

الرئيس الأمريكي جو بايدن

الولايات المتحدة - (ا ش ا)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه لا يشعر بالندم لقراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان وسط تقارير عن ارتفاع الخسائر في صفوف المدنيين مع تحقيق طالبان مكاسب في البلاد.

وقال بايدن في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض ردًا على سؤال حول قرار سحب القوات الأميركية من أفغانستان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "غير نادم على قراري. لقد أنفقنا أكثر من تريليون دولار على مدار 20 عامًا، وقمنا بتدريب أكثر من 300 ألف جندي وتجهيزهم بمعدات حديثة، ويجب على القادة الأفغان أن يجتمعوا".

وأضاف "لقد فقدنا الآلاف، وخسرنا الآلاف من الأفراد الأمريكيين على الأفغان أن يقاتلوا من أجل أنفسهم. حاربوا من أجل أمتكم"، متعهدًا بأن تفي واشنطن بالتزاماتها بتوفير الدعم الجوي وإعادة إمداد القوات الأفغانية بالطعام والمعدات ودفع رواتبهم، ومؤكدًا أن خطط انسحاب القوات الأميركية تظل كما هي دون تغيير.

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القوات الأمريكية الانسحاب الأمريكي أفغانستان جو بايدن

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