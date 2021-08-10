مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة بايدن للاستثمار في البنية التحتية

واشنطن - (د ب أ)

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء على خطة إدارة الرئيس جو بايدن لاستثمار 550 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية وهو ما يمثل أكبر زيادة في الإنفاق على الأشغال العامة خلال عقود ويعتبر انتصارًا كبيرًا للأجندة الاقتصادية للرئيس الأمريكي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المجلس وافق على الخطة بأغلبية 69 عضوا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مقابل معارضة 30 عضوا وهو ما يمثل اختراقًا استعصى على الكونجرس والرؤوساء الأمريكيين على مدى سنوات رغم أن كلا الحزبين يعتبر البنية التحتية أولوية وقضية جاهزة للاتفاق عليها.

جاءت موافقة مجلس الشيوخ على خطة الاستثمار في البنية التحتية بعد شهور من المفاوضات وأيام من المناقشات المعرقلة للتصويت داخل المجلس.

وقالت بلومبرج إنه إذا تم تمرير الخطة بشكل نهائي في مجلسي الكونجرس فإن كل الولايات الأمريكية ستستفيد منها، حيث تشمل إنفاق حوالي 110 مليارات دولار على الطرق والجسور الجديدة و73 مليار دولار على تحديث شبكات الكهرباء و66 مليار دولار على شبكة السكك الحديدية و65 مليار دولار على شبكات الاتصالات فائقة السرعة. كما تتضمن 55 مليار دولار على مشروعات المياه و39 مليار دولار على مشروعات النقل.