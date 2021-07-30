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مقتل خمسة أشخاص إثر هجوم على حافلة رياضية في الصومال

07:32 م الجمعة 30 يوليه 2021
مقتل خمسة أشخاص إثر هجوم على حافلة رياضية في الصومال

الصومال

مقديشو - (د ب أ):

قتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح عدد آخر في الصومال اليوم الجمعة، بعد هجوم على حافلة صغيرة تقل فريقا محليا لكرة القدم.

وكانت الحافلة فى بلدة كيسمايو الساحلية عندما وقع الانفجار .

وقال ضابط الشرطة صادق محمود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "كانوا في طريقهم إلى ملعب كرة القدم للعب مباراة في الدوري المحلي وقت الانفجار القوي".

وأضاف "لا نعرف الدافع وراء الهجوم. لكننا نعتقد أن حركة الشباب الإرهابية تقف وراء ذلك".

ولم تعلن هذه الميليشيا مسؤوليتها عن الهجوم بعد، لكن حركة الشباب منعت تنظيم مباريات كرة القدم في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأدان الرئيس محمد عبد الله فارماجو الهجوم ووصفه بأنه "إرهاب شائن".

وسمع دوي الإنفجار القوي في جميع أنحاء المدينة حيث تواجد العديد من السياسيين والمرشحين للانتخابات الاقليمية التي كانت قد بدأت باختيار أربعة أعضاء جدد في مجلس الشيوخ.

الصومال مقديشو الإرهاب جريمة قتل

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