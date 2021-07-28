مياه الأمطار تغمر عدة مناطق في العاصمة الباكستانية

إسلام آباد - (د ب أ):

لقي ما لا يقل عن شخصين حتفهما في العاصمة الباكستانية اليوم الأربعاء، بعد أن غمرت مياه الأمطار الموسمية الغزيرة عدة مناطق بالمدينة، حيث استدعت السلطات قوات الجيش لمساعدة الإدارة المدنية في مكافحة الفيضانات.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة إن أما وابنها توفيا بعد أن دخلت المياه سرداب منزل في منطقة إي -11 الواقعة عند سفح تلال مارجالا في إسلام آباد.

وأظهرت مشاهد بثتها التلفزيون مياه الفيضانات تجرف السيارات، والدمار الذي ألحقته بالمنطقة. وكانت هذه المشاهد ضمن أكثر المواضيع تداولا على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في باكستان.

وقال الجناح الإعلامي للجيش في بيان" إن قوات الجيش تقوم بمساعدة الادارة المدنية في جهود الإنقاذ".

وقال زهير بابار، رئيس مكتب الأرصاد الجوية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) "من المتوقع هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

وحذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المواطنين، وطالب جميع الوكالات المعنية بالبقاء " في حالة تأهب قصوى".

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن ما لا يقل عن 72 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن هذا الشهر في حوادث مرتبطة بالأمطار.