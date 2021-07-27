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الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا بفرض عقوبات بسبب خططها بشأن شمال قبرص

05:21 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا بفرض عقوبات بسبب خططها بشأن شمال قبرص

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

ألمح الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إلى أنه قد يلجأ إلى فرض عقوبات ضد تركيا بسبب خطط للمضي قدما في إعادة فتح منتجع فاروشا الواقع بشمال قبرص والذى ظل مغلقا ومهجورا إلى حد كبير منذ نزاع تقسيم قبرص إلى شطرين .

وأدت خطط إعادة فتح بلدة فاروشا إلى إثارة غضب الجالية اليونانية في الجزيرة.

وذكر بيان مشترك صادر عن مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل ودول الاتحاد الأوروبى أن وزراء الاتحاد الأوروبي سينظرون في الخطوات التي يجب اتخاذها في اجتماعهم المقبل، وذلك في ضوء دعوة التكتل الأوروبى إلى أنقرة في وقت سابق من هذا العام بالامتناع عن أى استفزاز جديد أو مواجهة إجراءات عقابية.

وقالت جمهورية شمال قبرص التركية التى لاتعترف بها سوى تركيا فى الأسبوع الماضي إنها ستمضي قدما في خطة لفتح المنطقة التي ظلت مغلقة في الغالب منذ صراع عام 1974 الذي قسم الجزيرة إلى شمال متحالف مع تركيا وجنوب يميل إلى اليونان .

ومضي شمال قبرص قدما في خطط لفتح منطقة المنتجع التى ظلت مغلقة في الغالب منذ نزاع نشب في عام 1974 إدى إلى تقسيم الجزيرة إلى شطرين ، مما أثار مخاوف من أمكانية قيام الحكومة هناك بزعزعة استقرار هدوء يشوبه التوتر.

ولم يتم احتلال المنطقة المتنازع عليها،وهى بلدة فاروشا في فاماجوستا، منذ اندلاع النزاع ، مما تركها في منطقة عسكرية محظور دخولها.

الاتحاد الأوروبي تركيا شمال قبرص

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