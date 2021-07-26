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الجيش الإسرائيلي يعلن توقيف شخص عبَر الحدود البحرية سباحة من لبنان

12:52 م الإثنين 26 يوليه 2021
الجيش الإسرائيلي يعلن توقيف شخص عبَر الحدود البحرية سباحة من لبنان

الجيش الإسرائيلي

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إلقاء القبض على شخص عبَر الحدود البحرية سباحة من لبنان.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على حسابه على موقع تويتر :"خلال ساعات الليل، رصدت قوات الجيش مشتبها به عبر الحدود البحرية سباحة من لبنان إلى اسرائيل. وألقت البحرية الإسرائيلية القبض عليه".

وأضاف أنه لم يكن بحوزته سلاح، وتمت إحالته إلى التحقيق.

الجيش الإسرائيلي الحدود البحرية لبنان تل أبيب

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