الهند تسجل حوالي 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت الهند 30 ألفا و39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية في أقل حصيلة إصابات يومية منذ 4 أشهر، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 31 مليونا و174 ألفا و229 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 374 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 414 ألفا و482 أشخاص.

وأفادت بأن 45 ألفا و254 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 30 مليونا و353 ألفا و710 حالات.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 406 آلاف و130 حالة.