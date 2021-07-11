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كوريا الجنوبية تسجل 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:44 ص الأحد 11 يوليه 2021
كوريا الجنوبية تسجل 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1324 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 168 ألفا و46 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 5 حالات وفاة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2043.

كما تعافي من المرض 607 حالات خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 153 ألفا و 760 حالة.

وتلقى 58ر15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي ، وهو ما يمثل 4ر30 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة.

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إجمالي المتعافين

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