الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من إندونيسيا وأفغانستان اعتبارا من الغد

أبوظبي- (أ ش أ):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتيتان، تعليق دخول المسافرين القادمين من إندونيسيا وأفغانستان على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من غد الموافق 11 يوليو الجاري باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن هذه الإجراءات تشمل تعليق دخول المسافرين الموجودين في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى البلدين على الرحلات، مشيرة إلى أنه سيتم السماح بنقل الفئات المستثناة من أندونيسيا وأفغانستان إلى دولة الإمارات مع تطبيق الإجراءات الإحترازية، والتي تشمل مواطني دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات والبلدين ويشمل ذلك الإداريين العاملين في سفارات دولة الإمارات في هذه الدول وسفارات أندونيسيا وأفغانستان في الدولة.

كما تشمل الفئة المستثناه الوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية، إضافةً إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأطقم طائرات الشحن والترانزيت الأجنبية بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لكوفيد-19 خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة.