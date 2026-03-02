إعلان

ماكرون: فرنسا تعتزم زيادة عدد الرؤوس الحربية النووية

كتب : مصراوي

09:47 م 02/03/2026

إيمانويل ماكرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، إن بلاده تعتزم زيادة عدد رؤوسها الحربية النووية وتحسن التعاون مع الدول الأوروبية الأخرى من أجل التصدي للتهديدات العالمية المتزايدة.

وأشار ماكرون في تصريحات خلال تواجده في قاعدة عسكرية بمدينة ليل لونج الفرنسية، إلى أن فرنسا على عكس المعتاد، لن تكشف بعد الآن عن عدد أسلحتها النووية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن ماكرون قوله، "من يريد أن يكون حرا، يجب أن يخاف منه الآخرون" من يريد أن يخاف منه الآخرون يجب أن يكون قويا".

وتابع ماكرون : "لقد قررت زيادة عدد الرؤوس الحربية في ترسانتنا. مسؤوليتي هي ضمان أن تحافظ قوة الردع لدينا على قوتها التدميرية المؤكدة، وأن تحافظ عليها في المستقبل".

وقال ماكرون "إذا اضطررنا إلى استخدام ترسانتنا، فلن تتمكن أي دولة، مهما كانت قوية، من حماية نفسها منها، ولن تتمكن أي دولة، مهما كانت شاسعة، من التعافي منها".

وأضاف ماكرون أن المحادثات حول مثل هذه الترتيبات بدأت مع بريطانيا وألمانيا وبولندا وهولندا وبلجيكا واليونان والسويد والدنمارك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمانويل ماكرون فرنسا أجواء شتوية وأمطار الرؤوس الحربية النووية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بريطانيا ترد على ترامب: مصلحتنا أولًا.. وإيران "أخطر" بعد مقتل خامنئي
شئون عربية و دولية

بريطانيا ترد على ترامب: مصلحتنا أولًا.. وإيران "أخطر" بعد مقتل خامنئي
لماذا يتغير نبض القلب فجأة ثم يعود إلى وضعه الطبيعي؟
نصائح طبية

لماذا يتغير نبض القلب فجأة ثم يعود إلى وضعه الطبيعي؟
تركي آل الشيخ بصحبة أنغام وأسرتها خلال تواجده بالقاهرة (صور)
دراما و تليفزيون

تركي آل الشيخ بصحبة أنغام وأسرتها خلال تواجده بالقاهرة (صور)
وفاة زوج الفنانة نور اللبنانية.. تعرف على موعد ومكان العزاء
زووم

وفاة زوج الفنانة نور اللبنانية.. تعرف على موعد ومكان العزاء
شيكابالا ونادر حمدي وأحمد شامي يشاركون هيثم شاكر تريند أغنيته الجديدة
دراما و تليفزيون

شيكابالا ونادر حمدي وأحمد شامي يشاركون هيثم شاكر تريند أغنيته الجديدة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان