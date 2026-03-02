قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، إن بلاده تعتزم زيادة عدد رؤوسها الحربية النووية وتحسن التعاون مع الدول الأوروبية الأخرى من أجل التصدي للتهديدات العالمية المتزايدة.

وأشار ماكرون في تصريحات خلال تواجده في قاعدة عسكرية بمدينة ليل لونج الفرنسية، إلى أن فرنسا على عكس المعتاد، لن تكشف بعد الآن عن عدد أسلحتها النووية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن ماكرون قوله، "من يريد أن يكون حرا، يجب أن يخاف منه الآخرون" من يريد أن يخاف منه الآخرون يجب أن يكون قويا".

وتابع ماكرون : "لقد قررت زيادة عدد الرؤوس الحربية في ترسانتنا. مسؤوليتي هي ضمان أن تحافظ قوة الردع لدينا على قوتها التدميرية المؤكدة، وأن تحافظ عليها في المستقبل".

وقال ماكرون "إذا اضطررنا إلى استخدام ترسانتنا، فلن تتمكن أي دولة، مهما كانت قوية، من حماية نفسها منها، ولن تتمكن أي دولة، مهما كانت شاسعة، من التعافي منها".

وأضاف ماكرون أن المحادثات حول مثل هذه الترتيبات بدأت مع بريطانيا وألمانيا وبولندا وهولندا وبلجيكا واليونان والسويد والدنمارك.