مندوب إيران بالأمم المتحدة: لا نسعى للتصعيد لكننا لن نتنازل عن سيادتنا

كتب : مصراوي

10:20 م 02/03/2026 تعديل في 10:20 م

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني

وكالات

قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، إن التصعيد العبثي ضد طهران واستهداف القائد الأعلى على خامنئي انتهاك صارخ للقوانين الدولية مما يهدد النظام العالمي.

وأضاف إيرفاني، خلال جلسة بالأمم للمتحدة اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان مدنيين أبرياء في إيران فضلا عن مواقع مدنية.

وأكد إيرفاني، أن أمريكا وإسرائيل استهدفتا مباني سكنية ومستشفيات في طهران، مشددًا على ضرورة ألا تبقى الأمم المتحدة صامتة حيال الهجمات التي تستهدف طهران.

وأوضح أمير سعيد إيرفاني، إلى أن إيران لا تمثل تهديدا وبرنامجها النووي سلمي وممارسات الولايات المتحدة تناقض ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وذكر مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أن طهران لها كل الحق في الدفاع عن نفسها، مؤكدًا: "وردنا يقتصر على استهداف مواقع عسكرية ولا نستهدف المدنيين".

كما أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أن إيران لا تسعى نحو التصعيد لكنها لن نتنازل عن سيادتنا.

