قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع لم تسمّه، أن الهجوم الذي استهدف منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية صباح اليوم نفذه الإسرائيليون، معتبرا الواقعة مثالا صريحا على عمليات "العلم الزائف" في المنطقة.

تفاصيل الهجوم على أرامكو

وأوضح مصدر عسكري مطلع، أن الهجوم على أرامكو كان عملية إسرائيلية زائفة، مضيفا أن الهدف الرئيسي من ورائها هو تشتيت انتباه دول المنطقة عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل عبر مهاجمة مواقع مدنية داخل إيران، ومحاولة خلط الأوراق السياسية والأمنية في الإقليم.

أهداف الهجوم على أرامكو المستبعدة

وأكد المصدر، أن إيران أعلنت صراحة استهدافها لجميع المصالح والمنشآت والمرافق الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، وقد هاجمت العديد منها بالفعل حتى الآن، مشددا على أن "منشآت أرامكو" لم تكن من بين أهداف الهجمات الإيرانية، ولن تكون ضمن قائمة الأهداف المشروعة لطهران مستقبلا.

موقف طهران من الهجوم على أرامكو

وشدد المصدر العسكري، على أن المنشآت النفطية في دول المنطقة لم تكن ولن تكون هدفا للعمليات العسكرية الإيرانية. بينما تظل جميع المصالح الأمريكية والإسرائيلية في أي جزء من المنطقة أهدافا مشروعة وعرضة للهجوم المباشر ردا على أي تحركات معادية.

موقع الهجوم على أرامكو بالمسيرات

جاء تلك التصريحات، في إطار التعليق على غارة بطائرة مسيرة استهدفت منشأة تكرير النفط التابعة لشركة "أرامكو السعودية" في منطقة "رأس تنورة" يوم الاثنين، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وتعد "رأس تنورة"، الواقعة على الساحل الشرقي للمملكة على طول الخليج العربي، واحدة من أهم مراكز تكرير وتصدير النفط الحيوية في السعودية والعالم.