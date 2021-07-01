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فلسطين تستنكر تصريحات الرئيس الألماني بشأن المحكمة الجنائية الدولية

05:44 م الخميس 01 يوليه 2021
فلسطين تستنكر تصريحات الرئيس الألماني بشأن المحكمة الجنائية الدولية

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين

رام الله- (د ب أ):

انتقدت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" اليوم الخميس الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بشأن أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك صلاحية التحقيق مع إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صحفي، إنها تعبر عن استهجانها لتصريحات شتاينماير "خاصة في تسييسه لعمل المحكمة الجنائية، وخروجه عن قواعد القانون الدولي والتدخل في عمل المحكمة".

وأضافت الوزارة أن المحكمة الجنائية وأجهزتها المختلفة "حسمت قضية الاختصاص وولايتها، وصلاحياتها في التحقيق، في الجرائم التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون في أرض دولة فلسطين".

ودعت الوزارة ألمانيا إلى "وقف التمييز في منح إسرائيل الحصانة والإفلات من المساءلة والعقاب، واعتبارها دولة فوق القانون"، معتبرة أن: "هذه المواقف المنحازة تشجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على جرائمها".

من جهته صرح المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم بأن تصريحات الرئيس الألماني "مخالفة للقانون الدولي، وانحياز مفضوح للاحتلال، وسياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني".

واعتبر قاسم في بيان صحفي أن تصريحات شتاينماير "تشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة جرائمه وعدوانه، ويجعل من كيان الاحتلال فوق القانون الدولي".

الخارجية الفلسطينية فرانك فالتر شتاينماير الرئيس الألماني المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل

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