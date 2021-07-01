ثوران بركان "تال" الفلبيني قاذفا غازات بركانية وأبخرة

مانيلا- (د ب أ):

أعلنت الفلبين، الخميس، ثوران ثاني أكثر بركان نشاطا في البلاد، قاذفا عمودا أسود من الغازات البركانية والأبخرة لارتفاع كيلومتر.

ودفع الثوران الذي استمر فترة قصيرة، مصاحبا بما يسمى ثوران تدفقي يطلق الغازات البركانية والبخار من المياه الجوفية، إلى رفع الإنذار عند بركان تال في إقليم باتانجاس الواقع على بعد نحو 66 عاما جنوب مانيلا من المستوى الثاني إلى الثالث.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل: "هذا يعني أن هناك اقتحام للمواد المنصهرة في الفوهة الرئيسية ما قد تؤدي إلى ثورات تالية".

وحث المعهد مسؤولي الحكومة المحلية على إخلاء السكان في "القرى عالية الخطورة في بلدتين" بالقرب من البركان "جراء مخاطر محتملة لتيارات من الحمم البركانية وتسونامي بركاني".

كان "تال" ثار آخر مرة في 12 يناير 2020، وشرد أكثر من 376 ألف شخص من البلدات المحيطة. وثار 33 مرة منذ 1572.

لقي 39 شخصا حتفهم جراء المرض بينما كانوا في مخيمات الإجلاء وحوادث ناتجة عن سقوط رماد كثيف، بحسب الحكومة الإقليمية.

وهذا البركان مقصد سياحي شهير لبحيرتة الفوهية الخلابة. ويعد تال متميز لكونه البركان الوحيد المعروف في العالم داخل بحيرة في جزيرة.