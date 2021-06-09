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أمريكا والاتحاد الأوروبي يعتزمان تنسيق السياسات بشأن روسيا

10:46 م الأربعاء 09 يونيو 2021
أمريكا والاتحاد الأوروبي يعتزمان تنسيق السياسات بشأن روسيا

الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي

واشنطن - (د ب ا)

تعتزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إطلاق إطار عمل الأسبوع المقبل لتنسيق السياسة بشأن روسيا، التي تعرضت لانتقادات غربية متزايدة بسبب ازدرائها
للمعايير الدولية وسجلها المتدهور في مجال حقوق الإنسان.

في اجتماع قمة يوم الخامس عشر من الشهر الجاري في بروكسل، سوف يعلن الرئيس جو بايدن وزعماء الاتحاد الأوروبي الـ27: "أنه لتنسيق سياستنا وإجراءاتنا، سوف نجري حوارًا رفيع المستوى بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بشأن روسيا"،وفقًا لمشروع بيان بشأن نتائج القمة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

ويقول مشروع البيان الذي قد يتغير قبل الاجتماع الذي سوف يعقد الاسبوع المقبل، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متحدان في نهجهما المبدئي تجاه روسيا و"نحن مستعدون للرد بشكل حاسم لنمطها المتكرر من السلوك السلبي والأنشطة الضارة.

ومن المتوقع أن يعلن بايدن والقادة الأوروبيون عزمهم على تعزيز التعاون بشأن استخدام العقوبات وفقًا
لمسودة البيان التي نشرتها اليوم الأربعاء بلومبرج.

الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي روسيا حقوق الإنسان بروكسل جو بايدن

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