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بلينكن يشارك في قمة بايدن وبوتين المرتقبة

07:43 ص الثلاثاء 08 يونيو 2021
بلينكن يشارك في قمة بايدن وبوتين المرتقبة

جو بايدن وبوتين

واشنطن-(أ ش أ):

يشارك وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في قمة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والمقرر انعقادها في جنيف السويسرية.

وأفادت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بأنه من المقرر أن يرافق بلينكن الرئيس الأمريكي في أول جولة خارجية منذ وصوله البيت الأبيض، والتي تتضمن المملكة المتحدة وبلجيكا وسويسرا.

وأضاف البيان أن بلينكن سيشارك في الفترة من 10 إلى 12 يونيو في الاجتماعات الثنائية للرئيس الأمريكي على هامش مجموعة السبع في كورنوال.

وبعد ذلك سيرافق بلينكن، الرئيس الأمريكي إلى قمة الناتو في 14 يونيو وقمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 15 يونيو، وكلاهما في بروكسل.​

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