معهد هندي يطالب الاتحاد الأوروبي بالموافقة على تسويق لقاح "كوفيشيلد" في أوروبا

الهند - (أ ش أ)

تقدم معهد "سيروم" الهندي للمصل واللقاح بطلب للاتحاد الأوروبي للحصول على ترخيص تسويق لقاح "كوفيشيلد" المنتج في الهند بالشراكة مع استرازينيكا في أوروبا.

وذكرت مصادر بمعهد "سيروم" الهندسي اليوم الثلاثاء، أن تفاصيل الحصول على طلب تسويق اللقاح الهندي في أوروبا لم يتم الإعلان عنها أو موعدها، إلا أنها أشارت إلى أن وكالة الدواء الأوروبية ستقوم قريبا بإصدار بيان محدث في هذا الصدد.

وكان المتحدث باسم وكالة الدواء الأوروبية قد ذكر أن الوكالة الأوروبية كانت قد تلقت طلبا من الشركة المنتجة للقاح "استرازينكيا" فقط للموافقة على تداوله في أوروبا.

يشار إلى أن العديد من الهنود الذي تلقوا لقاح "كوفيشيلد" الهندي المضاد لكورونا يشعرون بالقلق بعد أن رفض الاتحاد الأوروبي الموافقة على سفر من تلقوا اللقاح، حيث تسري إجراءات الموافقة على دخول المسافرين المتلقين لتطعيمات ضد كورونا إلى أوروبا اعتبارا من الأول من شهر يوليو القادم.