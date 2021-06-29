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الاجتماع الوزاري الخاص بسوريا: الحل السياسي هو الوحيد للصراع بالبلاد

12:37 ص الثلاثاء 29 يونيو 2021
الاجتماع الوزاري الخاص بسوريا: الحل السياسي هو الوحيد للصراع بالبلاد

وزارة الخارجية الأمريكية

روما - (د ب أ)

دعا البيان الختامي حول الاجتماع الوزاري الخاص بسورية إلى مواصلة العمل بدأب للتوصّل إلى حلّ سياسيّ موثوق به ومستدام وشامل استنادا إلى القرار 2254، وهو الحلّ الوحيد الذي سينهي الصراع السوري الذي فاق عقدا من الزمان ويضمن أمن الشعب السوري ويحقّق تطلعاته.

وصدر هذا البيان عقب اجتماع وزراء وممثلي الولايات المتحدة وإيطاليا وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان والعراق وإيرلندا واليابان والأردن ولبنان وهولندا والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وممثلي جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، على هامش الاجتماع الوزاري لتحالف هزيمة داعش في العاصمة الإيطالية روما أمس الاثنين.

وشددّ البيان، الذي أوردته وزارة الخارجية الأمريكية، على الأهمية الحاسمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة المنقذة للحياة والاستجابة لوباء كوفيد-19 لجميع السوريين المحتاجين وبكل الطرق الممكنة، بما في ذلك من خلال توفير وتوسيع آلية الأمم المتحدة عبر الحدود التي لا يوجد بديل مناسب لها.

وأكّد البيان على أهمية استمرار الدعم للاجئين السوريين والدول المضيفة إلى أن يتمكن السوريون من العودة طواعية إلى ديارهم بأمان وكرامة بما يتماشى مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ورحب الوزراء المشاركون في الاجتماع الخاص بسوريا بالإيجاز الذي قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن وأكّدوا من جديد دعمهم القوي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بجوانبه كافّة، بما في ذلك استمرار دعم وقف إطلاق فوري للنار على مستوى البلاد بأسرها، وإيصال المساعدات من دون عوائق وبشكل آمن، واللجنة الدستورية، وكذلك مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

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